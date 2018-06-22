Минкульт не будет менять порядок отчетности о госфинансировании из-за дела Серебренникова

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что дела «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова не станут поводом для изменения порядка отчетности театров о тратах средств государственного финансирования.

По словам Мединского дело Серебренникова вообще не имеет отношение к системе госфинансирования. «Это имеет отношение к системе отчетности и добросовестности, – сказал министр в интервью РБК. – Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как? Даже не могут прийти, а должны прийти. Просто не нужно нарушать все возможные правила финансовой отчетности».

Мединский приравнял государство к частным инвесторам, которые также хотят точно знать, на что были потрачены выделенные ими средства.

«Это касается не только Серебренникова. Это касается кинокомпаний, которые находятся сейчас под увеличительным стеклом прокуратуры. Это касается строительных компаний и так далее. Исключений по принципу «этот грантополучатель мне симпатичен, а этот не симпатичен» быть не должно», – заключил глава Минкультуры.

Напомним, 16 мая СКР завершил расследование громкого уголовного дела «Седьмой студии» и собрал доказательства, подтверждающие причастность к крупному мошенничеству режиссера Кирилла Серебренникова, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой. Следствие полагает, что обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа» на развитие и популяризацию современного искусства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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