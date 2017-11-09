Суд арестовал квартиру, машину и счета Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы арестовал квартиру, автомобиль и денежные средства художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных на культурный проект «Платформа».

«Судом вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на денежные средства, находящиеся на счетах, в сумме более 360 тыс. рублей, более 60 тыс. евро и более 4 тыс. долларов. Также наложен арест его на квартиру и автомобиль. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого Итина, а именно: на денежные средства свыше 80 тыс. долларов и 5 000 евро, а также на золотые изделия», – рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По словам Царевой, решение о наложении ареста на имущество фигурантов было принято судом 11 октября, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 18 октября Басманный суд Москвы продлил до 19 января 2018 года домашний арест худруку «Гоголь-центра» и создателю АНО «Седьмая студия» Кириллу Серебренникову, экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему главному бухгалтеру организации Нине Масляевой и оставил в СИЗО бывшего генерального продюсера студии Алексея Малобродского. Они обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч.4 ст.159 УК РФ).

Худрук «Гоголь-центра», Итин и Малобродский свою вину не признают. Масляева признала свою вину и заключила сделку с правосудием. Кроме того, дала показания против других фигурантов дела, среди которых режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. 6 октября Басманный суд освободил ее из-под стражи и отправил под домашний арест.

Обвинения по делу «Седьмой студии» заочно предъявлены Екатерине Вороновой, исполнительному продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по данным следствия, должен был быть поставлен в рамках проекта «Платформа». Однако спектакль в итоге на сцене так и не был представлен. Воронова объявлена в международный розыск и заочно арестована. По данным СКР, работники «Седьмой студии» по указанию Вороновой пытались уничтожить документацию и черную кассу студии. В то же время защита режиссера заявила, что Воронова уничтожила документальные подтверждения целевого расходования средств.

Кроме того, в конце октября Басманный суд Москвы поместил под домашний арест директора РАМТ Софью Апфельбаум, задержанной по делу «Седьмой студии». Апфельбаум пробудет под ограничительной мерой как минимум до 26 декабря. Директор РАМТ, ранее возглавлявшая департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, была задержана после допроса в Следственном комитете.

По версии следствия, Апфельбаум «вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011-2014 годах от имени Минкультуры подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий». Этим, полагают в СКР, Апфельбаум способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами 68 млн бюджетных рублей.

Москва, Иван Гридин

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