В Екатеринбурге известные драматург и критик вышли на пикет в поддержку Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского (ФОТО)

В Екатеринбурге драматург Ярослава Пулинович и театральный критик Галина Брандт вышли на одиночные пикеты в поддержку Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского, которые продолжают находиться под домашним арестом из-за обвинений в хищении бюджетных средств. Как рассказала «Новому Дню» Ярослава, сегодня у Малобродского день рождения и таким образом театралы хотели поддержать коллег по цеху. Пикетом Пулинович и Брандт фактически откроется серия одиночных акций, которые пройдут в разных городах России с 15 по 21 февраля.

«Мы вышли на пикет с Галиной Брандт, потому что сегодня день рождения Алексея Аркадьевича Малобродского, который уже больше полугода сидит в СИЗО по сфабрикованому обвинению. Хотели поддержать коллег, высказать свою позицию, привлечь внимание горожан, граждан нашей страны к этой проблеме, – рассказала Ярослава Пулинович «Новому Дню». – И люди действительно подходили, расспрашивали, сочувствовали фигурантам дела. Одна бабушка сказала, что будет молиться за Алексея Аркадьевича».

По словам драматурга, одиночные пикеты в поддержку фигурантов «дела Серебренникова» будут проходить по всей России с 15 по 21 февраля. На пикеты могут выходить все, кто неравнодушен к судьбе режиссера и его коллег.

Напомним, 16 января Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 130 миллионов рублей бюджетных средств. Также до 19 апреля продлен срок домашнего ареста Алексея Малобродского – продюсера «Седьмой студии», которая ставила спектакли Серебренникова, и экс-гендиректора студии Юрия Итина. По тому же делу под домашним арестом находится и Софья Апфельбаум – директор РАМТ.

Расследование по уголовному делу о хищении было завершено в январе. К этому времени сумма ущерба, о которой говорило следствие, увеличилась в два раза – с 68 до 133 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект «Платформа» – по развитию современного искусства. На реализацию проекта он получил от Минкультуры РФ 214 миллионов рублей. По мнению следователей, все фигуранты дела были причастны к разработке планов мероприятий «Платформы» и указывали в них завышенные суммы расходов, таким образом похищая деньги.

Также суд арестовал имущество Серебренникова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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