Дело Серебренникова: фигуранты не признали вину в суде

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников отказался признать вину на первом заседании Мещанского районного суда Москвы по резонансному уголовному делу «Седьмой студии».

«Это обвинение не только абсурдно, но и действительно непонятно. Ты понимаешь слова, но связать их в смысл, касающийся тебя, не можешь», – заявил Серебренников в суде (цитата по «Интерфаксу»).

Другие подсудимые – экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум – также отвергли обвинения и заявили суду о том, что они не понимают их суть.

В ходе допроса Серебренников рассказал суду, что проект создавался в виде автономной некоммерческой организации (АНО) по предложению министерства культуры. По его словам, организовать АНО посоветовало министерство культуры, чтобы «рассчитываться удобным и привычным им способом».

Режиссер также сообщил, что не отвечал за финансовую часть проекта. «Я сторонился финансовых операций, я их не понимаю, это не входит в мои обязанности», – приводит слова Серебренникова ТАСС.

Допрос режиссера продолжится в четверг в 9:30.

По версии следствия, Серебренников вместе с другими обвиняемыми похитили 133 млн рублей из 214 млн, выделенных из бюджета в качестве субсидий АНО «Седьмая студия». Обвиняемые уверяют, что выделенные деньги расходовали на постановку спектаклей.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Серебренникову, а также Алексею Малобродскому, бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой, Юрию Итину и Софье Апфельбаум. Еще одна обвиняемая – Екатерина Воронова – находится в международном розыске. Стоит отметить, что дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и дала показания в отношении экс-коллег.

В качестве обеспечительных мер для возмещения ущерба, по данным СКР, было арестовано имущество обвиняемых – речь идет, в частности, о квартире Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, которая была приобретена в период совершения хищения. Кроме того, арест наложен на автомобили фигурантов дела, дорогостоящие ювелирные украшения и деньги – пять тысяч евро и около 100 тысяч долларов США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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