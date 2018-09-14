Расследование «дела Серебренникова» завершено. СК передал материалы прокурору

Резонансное уголовное дело худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова направлено в прокуратуру. Следствие полагает, что Серебренников вместе с другими обвиняемыми похитили 133 млн рублей из 214 млн, выделенных из бюджета в качестве субсидий АНО «Седьмая студия».

Как сообщили главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ, в рамках уголовного дела была проведена финансово-экономическая экспертиза, которая позволила сделать окончательный вывод о причиненном ущербе. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Серебренникову, а также экс-гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой, гендиректору Юрию Итину и экс-сотруднице Минкульта Софье Апфельбаум. Еще одна обвиняемая – Екатерина Воронова – находится в международном розыске.

В качестве обеспечительных мер для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых – речь идет, в частности, о квартире Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, которая была приобретена в период совершения хищения, подчеркнули в СК РФ. Кроме того, арест наложен на автомобили фигурантов дела, дорогостоящие ювелирные украшения и деньги – пять тысяч евро и около 100 тысяч долларов США.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ровно неделю назад Серебренникову исполнилось 49 лет. Последний год он находится под домашним арестом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.18

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