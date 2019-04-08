Суд освободил Серебренникова под подписку о невыезде

Мосгорсуд изменил меру пресечения худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, удовлетворив жалобу защиты.

Также судебным решением из-под домашнего ареста освобождены другие фигуранты дела «Седьмой студии» – продюсер Юрий Итин и экс-сотрудник Минкультуры Софья Апфельбаум. Им назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Серебренников уже заявил, что в ближайшее время вернется к работе в театре. «Скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел – у нас спектакли, репетиции», – цитирует режиссера «Интерфакс». «Это еще не победа, но мы почти близко!» – добавил он.

Напомним, что Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года.

По версии следствия, Серебренников вместе с другими обвиняемыми похитили 133 млн рублей из 214 млн, выделенных из бюджета в качестве субсидий АНО «Седьмая студия». Обвиняемые уверяют, что выделенные деньги расходовали на постановку спектаклей.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Серебренникову, а также экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой, бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Все они, кроме Масляевой, отвергли обвинения и заявили суду о том, что они не понимают их суть. Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и дала показания в отношении экс-коллег.

Еще одна обвиняемая – Екатерина Воронова – находится в международном розыске.

В качестве обеспечительных мер для возмещения ущерба, по данным СКР, было арестовано имущество обвиняемых. Речь идет, в частности, о квартире Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, которая была приобретена в период совершения хищения. Кроме того, арест наложен на автомобили фигурантов дела, дорогостоящие ювелирные украшения и деньги – пять тысяч евро и около 100 тысяч долларов США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

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