Дело режиссера Серебренникова: СКР собрал все доказательства

Следственный комитет РФ завершил расследование громкого уголовного дела «Седьмой студии» и собрал доказательства, подтверждающие причастность к крупному мошенничеству режиссера Кирилла Серебренникова, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа» на развитие и популяризацию современного искусства.

В СКР уточнили, что во время расследования были приняты оперативные меры для возмещение ущерба. Среди них – арест имущества обвиняемых: квартиры Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, «приобретенной в период хищения», автомобилей фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящих ювелирных украшений, а также 5 тыс. евро, около 100 тыс. долларов и «иного имущества».

«Особенно тщательно следствие подходило к вопросу избрания меры пресечения обвиняемым», – подчеркивают в ведомстве.

В итоге в отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум был избран домашний арест. Касательно обладателя второго гражданства (государства Израиль) Малобродского – подчеркивается, что «изначально были все основания для содержания его под стражей, так как при иной мере пресечения он мог воспрепятствовать расследованию и скрыться за рубежом». Именно так поступила Воронова, уже объявленная в международный розыск.

В ведомстве призывают «не демонизировать следствие», напоминая, что при расследовании экономических преступлений главная цель – возврат государству похищенного имущества.

Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела объемом более 250 томов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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