Сергей Лавров переходит на вейпы

Публикации за 31.05.17

31 мая в мире отмечается день отказа от табака и по этому случаю Интернет-представительство вейп-индустрии России направило главе МИД Сергею Лаврову специальный подарок – комплект для отказа от курения.

Представители вейп-индустрии выразили сожаление, что глава внешнеполитического ведомства, который вызывает искреннее уважение, курит, как и многие до знакомства с вейпингом.

«Мы искренне надеемся, что этот подарок поможет ему избавиться от этой пагубной привычки. Мы отправляем в адрес Сергея Викторовича Лаврова специальный комплект для избавления от привычки к курению, которого хватит на год самого активного использования», – говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

При этом представители вейп-индустрии России обратились с искренними пожеланиями к Сергею Лаврову и всем сотрудникам МИДа «здоровья, отсутствия вредных привычек и работоспособности на благо нашей страны».

Стоит отметить, что сегодня же открылось официальное представительство вейп-индустрии России на базе «Живого журнала», где появился блог, посвященный отраслевым проблемам самой молодой отрасли страны. Его создатели отмечают, что информация о вейп-индустрии сегодня подается зачастую в крайне тенденциозном и необъективном ключе.

В этой связи корреспондент РИА «Новый День» обратился за комментарием к руководителю группы компаний АйСигаретт.ру Сергею Лодееву – насколько безопасен вейпинг и перспективы индустрии в России.

«Новый День»: Разделяете ли вы мнение, что вэйп-индустрия носит ярко выраженный «антитабачный» характер? Что она начиналась и продолжает развиваться во многом как альтернатива традиционному курению?

Сергей Лодеев: Конечно, вейпинг – это антитабачное направление.

Электронная сигарета изначально и была придумана как альтернатива обычной. Она полностью ее замещает. Когда вы парите, вы совершаете те же действия руками, т.е. подносите сигарету ко рту, вдыхаете и выдыхаете. В этом кроется ее успех.

Когда вы используете пластыри и жвачки, вы всего лишь утоляете, так называемый, «никотиновый голод», при этом руки все еще хочется чем-то занять. Электронная сигарета позволяет соблюдать все привычные ритуалы. То есть удовлетворяет и психологическую зависимость.

И самое главное – вы не испытываете стресса от того, что отказываете себе в чем-то. Не меняется по сути ничего, просто вместо вонючего дыма вы вдыхаете вкусный пар.

«Новый День»: В чем главная проблема вейп-индустрии в России сегодня?

Сергей Лодеев: Только не смейтесь, но Почта России стала нормально работать. Это серьезно. После нововведений новой команды Почты России, той, которую сейчас судят, сроки доставки из, в основном, китайских интернет-магазинов снизились до недели-двух. А соперничать по ценам с их дотируемой доставкой при неуплачиваемых налогах и пошлинах российским участникам рынка сложно.

Это то, что касается «железа». С жидкостями основная проблема – стихийность. Вейпинг – очень молодое, но перспективное и модное направление. Поэтому участников много, но крупных и влиятельных игроков среди них нет. Очень низкий порог входа позволяет организовывать свой маленький бизнес любому с кастрюлей для смешивания жидкостей. При этом нет никого, кто мог бы вести диалог с правительством, лоббировать интересы отрасли или оплатить дорогие, длительные и серьезные исследования.

«Новый День»: С чего начиналась ваша компания?

Сергей Лодеев: Я курил 20 лет. Как и многие начал еще в армии. «Перекур! Кто не курит – продолжает копать». Ну, и курилка как место социализации.

Пробовал бросать, наверное, всеми способами. Лучше всего получалось с «Легким способом» Алана Карра. Но… продолжал курить. В мае 2010-го купил электронную сигарету, попробовал – и сутки не курил. Первые сутки за 20 лет. Оглушительный эффект. Решил, что, если это помогло мне, поможет и другим. На следующий день моя команда зарегистрировала несколько десятков доменов по новой тематике. Через три месяца мы запустили интернет-магазин. Еще через полгода мы, по моим прикидкам, входили в тройку крупнейших магазинов в стране, через год – где-то в первые 10-20 специализированных интернет-магазинов в мире.

Рынок был колхозным и хаотичным, помню покупал 10мл жидкости весьма спорного происхождения за 500-900 рублей. Мы ориентировались на тогдашние европейские цены. 99 рублей за 10мл. До нас, по сути, вейпинг был дорогим баловством для состоятельного покупателя. Мы сделали затраты соразмерными обычным расходам курильщика. Это дало возможность попробовать такой способ отказа от курения десяткам тысяч человек.

«Новый День»: Как вы начали заниматься бизнесом и чем занимались до этого?

Сергей Лодеев: После окончания высшего военно-морского инженерного училища служил в 24-й дивизии атомных подлодок Краснознаменного Северного флота. Инженер-механик по эксплуатации корабельных ядерных энергетических установок. Кстати, тогда впервые что-то помню проскочило, по-моему, в «Аргументах» про электронную замену табачной палочки. Еще на уровне фрик-новости, но идея понравилась, вот бы нам сюда такое. Под водой с курением сильно не очень. Есть, конечно, хитрости, но больнонаказуемые и чреватые последствиями.

Когда денег в стране и армии не стало, «кушать стало нечего» (с), пришлось идти на вольные хлеба. Дальше непрерывно в IT-индустрии в разных ее ипостасях. Хардварный ритейл, электронная коммерция, электронные валюты, сервисы игровых проектов.

Поэтому, когда мы начали новый проект, уже были налаженные бизнес-связи, интеграция с платежными системами и сервисами доставки. И, разумеется, команда, с костяком которой работаем вместе уже 15-20 лет.

«Новый День»: Опишите два сценария развития этого бизнеса в России – пессимистический и оптимистический.

Сергей Лодеев: Оптимистический. Правительство уделяет внимание вейпингу, проводит исследования, как это сделали, например, в Великобритании, и признает, что, да, это действенный способ борьбы с табакокурением. Представители вейп-индустрии могут рекламировать и пропагандировать вейп как средство бросить курить или в 20 раз более щадящую замену сигарете. Это позволит довести информацию до большей части потенциальных жертв курения.

Пессимистический. Вейпинг приравнивают к табакокурению. Производителей и продавцов обкладывают акцизами и налогами. В итоге местные производители уничтожены, остатки рынка отданы на откуп зарубежным интернет-магазинам. Народ безмолвствует... и курит. Законодатели со всей серьезностью продолжают делать вид, что борются с этим курением.

Москва, Светлана Антонова

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