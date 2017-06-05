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Без права на ошибку: глава МЧС предлагает наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды

Без права на ошибку: глава МЧС предлагает наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды

Пожелания россиян, ругающих синоптиков за ошибки, возможно, осуществятся. Глава МЧС России Владимир Пучков предложил ввести наказание за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», – заявил глава министерства на селекторном совещании в МЧС, передает «Интерфакс».

Пучков пояснил, что имеет в виду «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды».

Напомним, ураган обрушился на московский регион во второй половине дня 29 мая. Порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду. Жертвами стихии стали 16 человек, еще более 180 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в МЧС пояснили, что экстренное оповещение не проводилось, так как прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация».

Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, после урагана осталось много вопросов, в том числе: «чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это, почему не налажено оперативное информирование наших граждан».

Москва, Ольга Ветрова

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