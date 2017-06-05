«У нас уже давно депремируют»: Росгидромет ответил на идею МЧС наказывать синоптиков

Замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков прокомментировал предложение МЧС штрафовать синоптиков за неточные прогнозы.

По его словам, такая инициатива не является новой. «У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза», – отметил Цыганков в интервью RT. В связи с этим, по его словам, вводить дополнительные штрафы бессмысленно. «Если бы сотрудники получали по 100 тысяч в месяц, то тогда это было оправданно. А им платят в пять раз меньше», – отметил он.

Ранее сегодня глава МЧС Владимир Пучков предложил ввести наказание за неточный и несвоевременный прогноз погоды. Глава министерства пояснил, что имеет в виду «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды».

Напомним, жертвами урагана, обрушившегося на московский регион 29 мая, стали 16 человек, еще более 180 получили ранения. Ранее в МЧС пояснили, что экстренное оповещение не проводилось, поскольку прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 05.06.17

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