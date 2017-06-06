Губернаторские выборы-2017: возможны сюрпризы

Предстоящие в сентябре выборы губернаторов 16 регионах могут преподнести сюрпризы, как минимум, в Бурятии, Марий Эл, Севастополе и Кировской области, где можно ожидать конкурентные избирательные кампании. Вместе с тем, как считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», почти никто из кандидатов от партии власти не застрахован от «черного лебедя».

Как отмечается в докладе, избирательная кампания стартует с некоторым опозданием и большой осторожностью в выборе средств ее ведения, а при реализации наметившегося инерционного сценария большинство из региональных кампаний наверняка будут строиться на исчерпании того запаса легитимности, который был передан президентом РФ Владимиром Путиным в момент назначения кандидатов врио. «Эта «самоочевидная» тактика может быть опасна, так как программирует отложенный кризис», – прогнозируют эксперты.

По их оценке, с точки зрения предстоящих выборов, наиболее уязвимы назначенцы 2016 года, поскольку эффект «медового месяца» завершится до дня голосования. Речь идет об Антоне Алиханове (Калининградская область), Игоре Васильеве (Кировская область), Дмитрии Миронове (Ярославская область) и Дмитрии Овсянникове (Севастополь).

При этом представители партии власти не воспользовались возможностью для дополнительного пиара во время губернаторских праймериз. Их проведение по закрытой модели не стали и не могли стать тем катализатором, который мог бы повысить конкурентность кампаний. «В этом году предварительные выборы выступают скорее как чистая формальность, ничего не добавляющая к раскрутке кандидатов и не требующая от кандидатов работы по собственному позиционированию», – подчеркнули эксперты.

Как считают авторы доклада, ключевыми в развертывании сценариев губернаторских кампаний станут использование муниципального фильтра для формирования пула кандидатов, резервы социального капитала врио губернаторов в виде связей внутри правящей элиты, а также кадровые и коалиционные стратегии действующих руководителей регионов.

Контекст же предстоящих региональных выборов задают три ключевых тренда. В их числе – продолжающееся снижение политической значимости позиции главы региона, превращающегося в техническую фигуру. В то же время кадровые рокировки и аресты уже прошедших процедуру всенародного избрания глав регион ощутимо девальвировали статус губернатора и фактор прохождения через процедуру избрания.

В то же время, как считают эксперты, в ходе губернаторских выборов можно ожидать «своеобразный замер эффективности управленческого потенциала команд членов «Политбюро 2.0». В этой ситуации возникает вопрос – смогут ли ставленники ключевых групп влияния внутри российской политики показать в регионах хороший результат и, возможно, предложить работающие механизмы увеличения явки.

Как обращается внимание в докладе, специфика нынешнего момента в том, что перед президентской кампанией 2018 года особенно важно не расходовать стратегический запас авторитета власти, а наращивать его для президентской кампании. Между тем, инерционный сценарий не оставляет сомнений, что в большинстве регионов победы будут достигнуты именно за счет накопленных системой запасов легитимности.

Вместе с тем существует сразу несколько рисков, которые могут сломать наметившийся в большинстве регионов инерционный сценарий выборов. С одной стороны, жесткая привязка региональных кампаний-2017 к сценарию президентских выборов 2018 года может привести к тому, что затягивание формирования сценария федеральной кампании может оставить кандидатов от партии власти без содержания.

Также существует риск непросчитываемых неожиданных событий, на которые региональным политикам придется самостоятельно реагировать без возможности оперативно получить директивы из федерального центра на фоне преувеличение размера символического капитала власти.

Так или иначе, как отмечают эксперты, «пока мы наблюдаем «Сказку о потерянном времени»: губернаторы в электоральном плане продолжают жить по принципу Скарлетт О'Хара – «я подумаю об этом завтра».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 06.06.17

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