В Москве акция против коррупции пройдет на проспекте Сахарова

Антикоррупционная акция пройдет в Москве 12 июня на проспекте Академика Сахарова. Заявители шествия и митинга согласились на соответствующее предложение мэрии, хотя изначально добивались проведения мероприятия на центральных улицах столицы.

«Мы сейчас будем встречаться с организаторами, передадим им официальный документ о согласовании данного мероприятия», – сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Оговоренное время – с 13:30 до 16:00.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подал уведомление о проведении шествия по Тверской улице и митинга на Охотном Ряду численностью до 15 тысяч человек. Однако организаторы получили отказ, так как в День России здесь запланированы праздничные мероприятия.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.06.17

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