Московская оппозиция может отказаться митинговать на проспекте Сахарова

Организаторы акции против коррупции 12 июня могут отказаться от ее проведения на проспекте Сахарова в Москве. Как утверждает директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов, в мэрии выдвинули ряд неприемлемых требований, что ставит под вопрос выход оппозиции в согласованном месте.

«Нам начали вводить препятствия: мы вам звук не дадим, мы вам экраны не дадим, мы вам перекрытие сделаем маленькое, и они никак не аргументируют. Мы в таком формате проводить (акцию), конечно, не можем», – сообщил директор ФБК, слова которого цитирует «Интерфакс».

Рубанов подчеркнул, что если мэрии продолжит «ставить палки в колеса, то мы просто не будем проводить, а люди сами выйдут, куда заходят».

Ранее глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщал, что власти Москвы согласовали акцию. Он отметил, что заявители шествия и митинга согласились с предложением мэрии перенести акцию с центральных улиц на проспект Академика Сахарова и провести ее с 13:30 до 16:00 12 июня.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.17

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