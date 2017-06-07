«Группы смерти» получили свою статью в Уголовном кодексе

Закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти», в которых детей склоняют к суициду, подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на официальном Интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Появились новые статьи -110.1 и 110.2 – «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства».

Доведение до самоубийства переводится в категорию тяжких преступлений и карается лишением свободы на срок до шести лет.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в противоправные действия, угрожающие их жизни, в том числе, если они носят групповой или публичный характер.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.06.17

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