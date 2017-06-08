Четверг, 8 июня 2017, 16:53 мск

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Песков: Сайт президента РФ ежедневно подвергается хакерским атакам из США

Песков: Сайт президента РФ ежедневно подвергается хакерским атакам из США

Россию ежедневно атакуют хакеры с территории США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно. В том числе, и хакерские атаки, которые осуществляются на сайт президента РФ», – сказал он, передает «Интерфакс».

Однако, как отметил Песков, это не значит, что надо усматривать «вашингтонский след». Как считает пресс-секретарь президента, «совершение хакерской атаки с территорий какой-то страны не может означать причастность официальных властей к этому».

Он также добавил, что атаки исходят не только от США – они «идут с территории многих стран».

Москва, Ольга Ветрова

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