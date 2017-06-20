«Вся власть муниципальным советам!»: КПРФ бросает вызов Собянину

Московские коммунисты «официально бросают вызов» столичному градоначальнику Сергею Собянину. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«Мы и сейчас бросили Собянину вызов, перчатку. Выходите на дебаты, что вы боитесь? Давайте поговорим по парковкам, по нашей программе, о транспортной системе, о троллейбусе, который сейчас вы уничтожаете. Устроим дебаты: вы и Андрей Клычков (кандидат в мэры Москвы от КПРФ)», – сказал депутат.

По мнению коммунистов, людям нужна власть, которая их слышит. В год столетия революции они готовы идти под лозунгом «Вся власть муниципальным советам!»

Рашкин также проинформировал, что сегодня 1502 кандидатов планируют участвовать в избирательной кампании на предстоящих муниципальных выборах при поддержке КПРФ. При этом в соответствии с новой избирательной стратегией МГК КПРФ, предполагающей объединение партийных и независимых активистов и общественников, только 50% кандидатов являются непосредственными членами партии.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.06.17

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