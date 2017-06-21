Португальцы «заколдовали» свои ворота: Россия бездарно проиграла Роналду

Футбольная сборная России ожидаемо, но бездарно проиграла действующим чемпионам Европы из Португалии во втором матче Кубка Конфедерации-2017. Итоговый счет игры 0:1 в пользу гостей. Самым удручающим для болельщиков обстоятельством стало то, что российские футболисты ни разу не попали в створ ворот противника.

Португальцы начали матч очень активно. Уже на 10-й минуте всемирный футбольный кумир Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной России. В первом тайме отечественная команда так и не сумела оправиться от «быстрого мяча» соперников, и фактически пыталась доминировать в игре лишь около 30 из 90 минут матча. Эти потуги российских футболистов оказались безрезультатны: за весь матч подопечные Станислава Черчесова так и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот противника. В итоге – британские букмекеры оказались в очередной раз правы, считая сборную Португалии фаворитом матча.

После этой игры сборная России с тремя очками пока находится на втором месте в подгруппе «А», уступив лидерство португальцам, у которых сейчас 4 очка. Через считанные часы ситуация может измениться: в 21:00 мск начнется матч Мексика – Новая Зеландия, в котором фаворитом являются футболисты из Америки. Если мексиканцы одержат победу – российская команда опустится на третье место, которое не позволит бороться за победу в Кубке Конфедераций.

Судя по всему, последний матч в турнире сборная России, если продолжить играть такимже образом, проведет 24 июня. Последним соперником по подгруппе у россиян станут мексиканцы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.17

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