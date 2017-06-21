Кубок Конфедераций-2017: Мексиканцы не подарили России легкий путь в плей-офф

Сегодня в рамках футбольного Кубка Конфедераций-2017 сборная Мексики не без труда выиграла команду из Новой Зеландии со счетом 2:1. Игра оказалась на удивление упорной – в первом тайме счет сенсационно открыли новозеландцы, но они не смогли удержать победу.

В итоге российской сборной для попадания в плей-офф турнира теперь требуется только победа, возможность которой вызывает большие сомнения после поединка подопечных Станислава Черчесова с португальцами. В этом матче россияне не смогли оказать должно сопротивления и даже ни разу не попали в створ ворот соперников. Напомним, единственной гол в этой игре забил Криштиану Роналду.

На данный момент сборная России занимает третью строчку в турнирной таблице с тремя очками, уступая Португалии и Мексике, у которых по четыре очка.

Судя по всему, последний матч в турнире сборная России, если продолжит играть таким же образом, проведет 24 июня. Последним соперником по подгруппе у россиян станут мексиканцы.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 21.06.17

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