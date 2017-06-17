Сборная Россия выиграла первый матч Кубка концедераций-2017

Сегодня футболисты сборной России выиграли матч открытия турнира Кубка конфедераций-2017. Поединок с командой Новой Зеландии завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова, которые уверенно провели игру и добились закономерного результата.

Российские футболисты открыли счет в первом тайме после удара Дениса Глушакова, хотя гол записан на счет игрока Новой Зелании Боксолла. Второй тайм также прошел с преимуществом отечественной сборной, создавшей множество голевых моментов. Победную точку в матче поставил Федор Смолов, замкнувший передачу с фланга.

По итогам игры Смолов также был признан лучшим игроком матча.

Следующую игру российские футболисты проведут 21 июня в Москве против сборной Португалии, а затем 24 июня с Мексикой.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.06.17

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