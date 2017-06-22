В Москве выборы мунипальных депутов почти предрешены

Практически во всех муниципальных округах Москвы принято решение о проведении выборов 10 сентября. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Выборы назначены, кроме двух округов. В Молжаниновском нет кворума, и в Тверском сегодня заседает муниципальная комиссия в соответствии с законом. Так что кампания в самом разгаре», – цитирует Горбунова агентство «Москва».

В ходе заседания Мосгоризбиркома было также решено перевести региональный фрагмент государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» в рабочее состояние уже с 26 июня.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, это необходимо для подготовки к проведению выборов депутатов представительных органов местного самоуправления.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.06.17

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