Четверг, 22 июня 2017, 19:58 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Москве выборы мунипальных депутов почти предрешены

В Москве выборы мунипальных депутов почти предрешены

Практически во всех муниципальных округах Москвы принято решение о проведении выборов 10 сентября. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Выборы назначены, кроме двух округов. В Молжаниновском нет кворума, и в Тверском сегодня заседает муниципальная комиссия в соответствии с законом. Так что кампания в самом разгаре», – цитирует Горбунова агентство .

В ходе заседания Мосгоризбиркома было также решено перевести региональный фрагмент государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» в рабочее состояние уже с 26 июня.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, это необходимо для подготовки к проведению выборов депутатов представительных органов местного самоуправления.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.06.17

Фактор Путина: Андрей Воробьев экстренно закрыл свалку в Балашихе. / Денег нет: «Москоммерцбанк» выселяет 95-летнюю ветерана Великой Отечественной войны. / Ура! Путин отреагировал: свалку в Балашихе закроют в течение месяца.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Москва, все новости

В Подмосковье обнаружена «деревня Шредингера», исчезнувшая 12 лет назад

Фактор Путина: Андрей Воробьев экстренно закрыл свалку в Балашихе

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Денег нет: «Москоммерцбанк» выселяет 95-летнюю ветерана Великой Отечественной войны

Ура! Путин отреагировал: свалку в Балашихе закроют в течение месяца

Культура /

Продолжение мультика «Трое из Простоквашино» оценили в 300 млн рублей
Все новости

Новости партнеров