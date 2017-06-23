Ну, наконец-то: ФАС всерьез решила отменить внутрироссийский роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовится изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Мы считаем, что быть его не должно», – цитирует Артемьева РИА «Новости». При этом глава ФАС отметил, что это касается не только территории России, но и стран Таможенного союза;

В этой связи он напомнил, что в настоящее время 28 стран Европейского союза отказались от роуминга. «Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг», – сказал Артемьев.

Он пояснил, что это понятие останется как техническая характеристика, а как юридическая категория, «позволяющая вводить определенную дополнительную плату», она должна исчезнуть. «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей – это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?» – возмутился Артемьев.

Напомним, в феврале заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство ожидает предложений от операторов связи по отмене национального и внутрисетевого роуминга к середине марта. По расчётам, отмена внутрисетевого роуминга должна была состояться во втором квартале 2017 года, национального – в третьем.

Москва, Мария Вяткина

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