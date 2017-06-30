В Москве «Яблоко» выдвинуло 931 кандидата в муниципальные депутаты

Региональный совет московского отделения партии «Яблоко» выдвинул 931 кандидата в муниципальные депутаты в 119 районах. На следующей неделе планируется выдвижение еще нескольких десятков кандидатов. Как сообщила пресс-служба «Яблока», заседание регионального совета длилось 6 часов, а голосование завершилось за полночь.

Предполагается, что в 17 районах Москвы, где партия представлена в муниципальных собраниях, кандидаты будут зарегистрированы без сбора подписей. В остальных районах для регистрации им будет необходимо собрать в среднем около 20 подписей (в зависимости от количества избирателей в каждом избирательном округе).

Значительное число кандидатов в муниципальные депутаты прошли обучение в Штабе «Яблока», Школе местного самоуправления Юлии Галяминой, проекте Дмитрия Гудкова и других гражданских инициативах. 71% кандидатов, зарегистрировавшихся на сайте Гудкова, выразили желание баллотироваться именно от «Яблока».

Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин отметил, что муниципальные выборы очень важны для партии. «Несмотря на то, что полномочия для местного самоуправления в Москве урезаны до самого минимума, депутатский мандат на муниципальном уровне очень весомая вещь. Это позволяет человеку говорить на равных с управой, префектурой, чиновниками и со всеми остальными, имеет огромный политический ресурс для любой партии», – сказал он.

Как отметила председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, на думских выборах партия в Москве получила 10%. «Это очень высокое доверие, которое мы ценим, мы должны его оправдать. Именно в нашей партии четверть миллиона москвичей видят своих защитников, своих представителей», – сказала она.

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) ранее выдвинула 296 кандидатов в муниципальные депутаты в 103 муниципальных образованиях Москвы. Как сообщал «Новый День», КПРФ выдвинула на муниципальные выборы в Москве почти полторы тысячи кандидатов.

Выборы в Советы муниципальных депутатов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 муниципалитетах столицы – во всех, кроме Щукино.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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