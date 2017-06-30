Первые последствия «ветхозаветного ливня» в Москве: молния убила мужчину

В ГУП «Мосводосток» к 15:00 мск поступило более 30 заявок о подтоплении, часть из которых уже устранена. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«По некоторым заявкам, поступившим в ЦДС, аварийными службами скопления воды не были обнаружены. Это объясняется тем, что при интенсивных сверхнормативных по объему дождях наибольшее количество осадков выпадает за короткий период времени на ограниченной по площади территории, что может приводить к кратковременному скоплению воды», – цитирует пресс-службу «Мосводостока» агентство «Москва».

Сообщается, что всего на контроле «Мосводостока» находится 198 мест возможного скопления воды. Особое внимание уделяется участкам, скопление воды на которых, может привести к остановке общественного транспорта.

При этом, как передает «Интерфакс», в Зеленограде машины буквально плавают в воде.

Стало известно и о первой пострадавшей от «ветхозаветного потопа». В Восточном округе, одно из деревьев придавило 70-летнюю москвичку. Она госпитализирована с ушибом головы, ее состояние характеризуется как удовлетворительное. Всего в городе ветром повалило 4 дерева. В то же время Минздрав Московской области сообщил о гибели 33-летнего мужчины в результате удара молнии в Дмитровском районе, а источник «Интерфакса» – о пяти пострадавших во время непогоды в Москве.

Напомним, сегодня МЧС РФ подтвердило прогноз резкого ухудшения погодных условий в московском регионе. Как говорится в сообщении регионального главка ведомства, гроза и град с сильным порывистым ветром может продлиться до 21:00 мск. Штормовое предупреждение распространятся, в том числе, на ночь 1 июля. Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра, сильные дожди с порывистым ветром могут продлиться до 3:00 мск 1 июля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.06.17

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