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Скандалы и происшествия

Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 16 человек

Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 16 человек

Шквалистый ветер в Москве и Подмосковье валит деревья и сносит крыши с домов. В результате разгула стихии 16 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них есть дети.

По данным экстренных служб, ураган в столице повалил более тысячи деревьев, повреждения получили 95 автомобилей, ТАСС. Семь многоквартирных и три частных дома частично лишились кровли. Ливень затопил 24 участка проезжей части.

Число пострадавших выросло до 16 человек. Накануне сообщалось о гибели мужчины от удара молнией, и пяти москвичах, получивших различные травмы. В настоящее время в Москве шесть человек госпитализированы, среди них один ребенок.

Сведения о пострадавших поступили из Тульской области. Там в больницы доставлены три человека.

Как стало известно ранее, в центральном регионе наблюдаются перебои с электроснабжение. Кроме того, из-за грозы задержаны несколько сотен рейсов из столичных аэропортов.

Москва, Зоя Осколкова

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