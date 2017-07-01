Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 16 человек

Шквалистый ветер в Москве и Подмосковье валит деревья и сносит крыши с домов. В результате разгула стихии 16 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них есть дети.

По данным экстренных служб, ураган в столице повалил более тысячи деревьев, повреждения получили 95 автомобилей, передает ТАСС. Семь многоквартирных и три частных дома частично лишились кровли. Ливень затопил 24 участка проезжей части.

Число пострадавших выросло до 16 человек. Накануне сообщалось о гибели мужчины от удара молнией, и пяти москвичах, получивших различные травмы. В настоящее время в Москве шесть человек госпитализированы, среди них один ребенок.

Сведения о пострадавших поступили из Тульской области. Там в больницы доставлены три человека.

Как стало известно ранее, в центральном регионе наблюдаются перебои с электроснабжение. Кроме того, из-за грозы задержаны несколько сотен рейсов из столичных аэропортов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.17

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