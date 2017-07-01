В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается гроза, град, сильный ветер.

«По информации синоптиков, 2 и 3 июля в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Спасатели не рекомендуют покидать дома при усилении ветра, присматривать за детьми. От ветра можно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, но не под остановками или козырьками крыш.

В случае перепадов напряжения в сети стоит обесточить все электробытовые приборы, выдернув вилки из розеток.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и укрыться в ближайшем здании. Если вы выехали за пределы населённого пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле», – напоминают в МЧС.

Добавим, 8 июля вступают в силу поправки в закон «О связи», согласно которым операторы будут обязаны по сообщениям МЧС делать СМС-рассылку с предупреждением об угрозе ЧС.

В Москве и Подмосковье из-за шквалистого ветра пострадали уже 16 человек. В центральном регионе наблюдаются перебои с электроснабжением. Кроме того, из-за грозы задержаны несколько сотен рейсов из столичных аэропортов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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