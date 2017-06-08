Операторов связи обязали рассылать смс с предупреждением об угрозе ЧС

Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи оповещать население об угрозе чрезвычайных ситуаций. Аналогичные обязанности закреплены и за СМИ, в которые обратятся органы исполнительной власти.

Как сообщается на сайте президента России, Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 66 Федерального закона «О связи» и статью 35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», поправки касаются принципов оповещения населения об угрозе ЧС. «В соответствии с дополнениями, вносимыми в статью 66 Федерального закона «О связи», на операторов связи возлагается обязанность обеспечения на безвозмездной основе передачи пользователям услугами связи, а в случае оказания услуг связи для целей эфирного наземного телевизионного вещания и радиовещания – передачи в эфир сигналов оповещения или экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите», – уточняется на сайте Кремля. Кроме того, аналогичные обязанности возлагаются на СМИ, которые по обращению органов исполнительной власти и органов местного самоуправления обязаны публиковать или выпускать в эфир предупреждения о ЧС на безвозмездной основе.

Напомним, отсутствие смс-оповещений обернулось скандалом в Москве, в столичном регионе после урагана 29 мая погибло 16 человек. Смс-оповещений москвичи не получили. В МЧС пояснили, что экстренное оповещение не проводилось, поскольку прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». На что синоптики ответили, что отправляли спасателям оповещения, начиная с субботы. Аналогичная история произошла позже в Свердловской области – смс-рассылку о приближающемся урагане получили далеко не все жители области. Но в региональном МЧС причины объяснили иначе, сославшись как раз на несовершенство законодательной базы. Спасатели пообещали, что, как только вступят в силу новые поправки, предупреждение будет получать каждый житель, чей номер телефона зарегистрирован в Свердловской области.

Екатеринбург, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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