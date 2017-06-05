Число жертв столичного урагана растет: в Люберцах умер ребенок

В Подмосковье увеличилось количество жертв урагана, который обрушился на столичный регион 29 мая. Накануне в Люберцах умер ребенок, получивший травмы во время ненастья, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Московской области.

Сообщается, что 2 июня маленький пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии, был переведен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ, г. Москва) и там 4 июня умер.

Как сообщал «Новый День», результате урагана в Подмосковье погиб один ребенок и четверо взрослых. Всего, как сообщал Следственный комитет, в столичном регионе в результате урагана погибли 15 человек, из них 10 – в Москве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.17

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