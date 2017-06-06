МЧС оправдалось за отсутствие СМС-оповещений о приближающемся урагане

В МЧС считают, что уральцы не получили смс-оповещение о надвигающейся непогоде по вине сотовых операторов. В министерстве все заявки отправили, но сейчас такая рассылка требует множества согласований. Спасатели надеются на депутатов Госдумы, которые уже рассматривают законопроект о новых правилах информирования об экстренных ситуациях.

В конце прошлой недели далеко не все жители Свердловской области получили смс-сообщение от МЧС с предупреждением о надвигающемся урагане. Даже в столице региона рассылка работает с перебоями: часть абонентов одного и того же оператора сообщение получили, другие нет. Сегодня на пресс-конференции врио замначальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукоянов пояснил, что проблема связана не с работой министерства, а с сотовыми операторами. «У нас действует следующий порядок. Получив от синоптиков информацию о непогоде, мы доводим ее до глав муниципальных образований. Они доводят информацию до населения по телевидению и радио. В Екатеринбурге работают уличные терминалы, есть бегущая строка в аэропорту, в крупных торговых центрах. У МЧС заключено соглашение с Дом.ру и Теле2, они отправляют абонентам сообщения. С крупными операторами – МТС, Мотив, Билайн – сложнее. Заявку надо отправить в центральный офис в Москве, после чего они отправляют местным филиалам, потом надо конкретизировать территорию и потом поступают смс-оповещения. Надеемся, скоро ситуация изменится. В Госдуме в первом чтении рассмотрели законопроект, по которому операторы за свой счёт в кратчайшие сроки будут обязаны доводить до населения информацию», – заявил Лукоянов. После этого, отметил спасатель, предупреждения о природных катаклизмах будут приходить на все номера сотовых, зарегистрированных на Урале.

Впрочем, синоптики указывают, что сообщения могут приходить буквально незадолго до начала экстренной ситуации, так как такие природные явления тяжело прогнозировать. «Мы с предупреждением справились, по крайней мере, претензий к синоптикам со стороны госорганов нет. Но прогноз по таким ситуациям заблаговременно дать сложно, это явление быстронарастающее. Неплохая заблаговременность считается пять часов. Тут был масштабный процесс, дуло по всему Уралу, а бывает очень локально, когда цепляет буквально пару муниципалитетов, а в остальных все спокойно. По таким заблаговременность очень короткая», – рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Добавим, отсутствие смс-оповещений обернулось скандалом в Москве, в столичном регионе после урагана 29 мая погибло 16 человек. Смс-оповещений москвичи не получили. В МЧС пояснили, что экстренное оповещение не проводилось, поскольку прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». На что синоптики ответили, что отправляли спасателям оповещения, начиная с субботы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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