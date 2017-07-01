Сотни людей не могут улететь в Москву из-за гроз и ураганов в столице (ФОТО)

Сотни пассажиров в этот момент скопились в екатеринбургском аэропорту Кольцово в ожидании вылета на Москву. Как сообщил NDNews.ru очевидец, который должен был вылететь в столицу еще в четыре часа утра, вылеты в Москву были задержаны всю ночь.

«Одни авиакомпании объясняют это метеоусловиями, другие – своим решением», – рассказал екатеринбуржец Максим. По его словам, у некоторых рейсов задержка составила 6 часов.

Напомним, со вчерашнего дня Москву накрыла стихия. Ранее предполагалось, что гроза и град с сильным порывистым ветром могут продлиться до 21:00 мск пятницы. Согласно последнему уточненному прогнозу Гидрометцентра дожди с порывистым ветром в столице могут продлиться до 3:00 мск 1 июля. Очевидно, что и они оказались ошибочными. Рейсы на Москву задерживаются и в других аэропортах. В столичных портах, в общей сложности, по данным ТАСС, было задержано 300 рейсов.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева, Максим Бородин

Екатеринбург, Москва. Другие новости 30.06.17

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