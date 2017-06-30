Пятница, 30 июня 2017, 18:36 мск

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Ураган оставил без света «новую» Москву и несколько подмосковных районов

Ураган оставил без света «новую» Москву и несколько подмосковных районов

Ураган, обрушившийся сегодня на столичный регион, оставил без света местных жителей на западе Московской области и в «новой» Москве. Как сообщила пресс-служба ПАО «МОЭСК», среди наиболее пострадавших районов Истринский, Наро-Фоминский и Рузский.

В общей сложности в восстановительных работах задействовано 64 бригады в составе 204 человек и 92 единицы спецтехники. В «МОЭСК» уточнили, что социально значимые объекты запитаны от передвижных электростанций.

Напомним, сегодня МЧС РФ подтвердило прогноз резкого ухудшения погодных условий в московском регионе. Гроза и град с сильным порывистым ветром может продлиться до 21:00 мск. Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра, сильные дожди с порывистым ветром могут продлиться до 3:00 мск 1 июля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.06.17

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