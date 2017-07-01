СМИ: Обыски в группе «Сумма» дали результат: арестован экс-министр Калининградской области

Скандал с обысками в подразделении группы «Сумма» получил новое продолжение. По уголовному делу о возможных махинациях при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года арестованы бывший министр строительства Калининградской области, замглавы местного управления капстроительства и топ-менеджера «Глобалэлектросервиса», передает «Лайф».

Уголовное дело о хищениях при строительстве стадиона «Арена Балтика» набирает обороты. Накануне в Москве Тверской суд арестовал троих подозреваемых. Ими оказались: бывший министр строительства региона Амир Кушхов, местный замначальника по строительному контролю Сергей Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов. Арестам предшествовали обыски в компании и в областной администрации.

«Экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, глава дирекции строительства объектов Востока «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский арестованы Тверским судом Москвы, – сообщил «Лайфу» источник в правоохранительных органах. – Их подозревают в причастности к хищениям средств при строительстве стадиона «Арена Балтика».

В «Глобалэлектросервисе» изданию отказались комментировать арест своего сотрудника. В группе компаний «Сумма» и Тверском суде Москвы оперативно на запрос редакции не ответили.

Речь идёт о контракте на подготовку земли под строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018. Перед возведением требовалось укрепить почву: насыпать миллионы кубометров песка, вкопать дренажные трубы и провести дороги. Тендер на укрепление почвы получил «Глобалэлектросервис» ещё в 2013 году. Стоимость работ оценили в 785 млн рублей.

Арестам предшествовали обыски в Калининградской области и Москве. Полицейские из Управления экономической безопасности ещё несколько дней назад изымали документы из офиса «Глобалэлектросервиса», в администрации региона и в ГКУ «Региональное управление заказчика капитального строительства» (ГКУ КО «РУЗКС»).

По данным издания, Трибунского задержали 29 июня, сразу после обысков в РУЗКС. По предварительной информации, он отвечал за приёмку работ на стадионе, которые и выполнял «Глобалэлектросервис».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уволил Амира Кушхова ещё в декабре. Увольнение могло быть связано со срывом сроков строительства арены. Как раз за месяц до увольнения чиновники разных рангов получили дисциплинарные взыскания за то, что не укладывались в сроки исполнения федеральной целевой программы развития области.

Примечательно, что оба арестованных чиновника – представители ведомств, которые в своё время судились с «Глобалэлектросервисом» за то, что тот якобы плохо подготовил почву под стадион.

Именно Управление капстроительства, где работает Трибунский, было официальным заказчиком работ по инженерной подготовке территории стадиона. И поначалу заказчику понравилась работа «Глобалэлектросервиса»: он принял её без нареканий. Однако спустя год решил провести пробу песка. Она показала: песок, использованный подрядчиком для уплотнения грунта, не соответствует техническому заданию аукциона.

Тогда Управление капстроительства и пошло в суд. Там оно потребовало от «Глобалэлектросервиса» всё переделать: вывезти полтора миллиона кубов старых грунтов, а вместо них насыпать новый, качественный песок в том же объёме. Однако суд отказал Управлению капстроительства в удовлетворении иска. Чиновники проиграли все суды на эту тему: арбитраж хоть и признал, что грунт просел, но не усмотрел в этом вины «Глобалэлектросервиса». В материалах суда просадку называют «вполне обоснованным физическим явлением». Более того, в материалах суда сказано: подрядчик отсыпал песка на 10% больше, чем нужно.

Теперь, по предварительным данным, именно плохая подготовка почвы легла в основу уголовного дела о мошенничестве, которое расследует МВД. Теперь качество песка будут проверять уже следователи по делу, которые назначат соответствующие экспертизы. Они будут выяснять, не могли ли подрядчики в сговоре с чиновниками сэкономить на песке и поставить, скажем, песок сомнительного качества.

Москва, Анастасия Смирнова

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