СМИ: В холдинге «Сумма» идут обыски из-за подряда к ЧМ-2018 по футболу

Правоохранительные органы выявили масштабные факты хищения государственных средств, предусмотренных программой строительства объектов чемпионат мира по футболу, который должен состояться в различных городах России в 2018 году.

Как сообщили источники агентства «Национальные интересы», дело заведено по факту завышения объемов, выполненных работ при подготовке площадки строительства предназначенной для возведения стадиона в Калининграде. Сумма ущерба государству составляет более 500 миллионов рублей.

Сообщается, что в рамках уголовного дела осуществляются обыски в правительстве Калининградской области и коммерческих организациях, входящих в холдинг «Сумма Групп», а также в самом холдинге.

По данным источников, обыски также проводятся по адресам мест жительства чиновников Калининградской области и представителей холдинга «Сумма Групп».

Холдинг «Сумма Групп» принадлежит братьям Магомедовым – Зиявудину и Магомеду. В последнее время организации, входящие в холдинг, неоднократно попадали в различные негативные ситуации в рамках деятельности по проектам с государственным участием.

Калининград, Всеволод Пологов

Калининград. Другие новости 26.06.17

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