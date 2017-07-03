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Медведев официально запретил оставлять детей в автомобиле

Медведев официально запретил оставлять детей в автомобиле

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил дорожного движения. Согласно документу, который опубликован на официальном портале кабинета министров, вводится запрет на оставление детей дошкольного возраста в транспортном средстве на время его стоянки без совершеннолетних лиц.

Вместе с тем, как говорится в постановлении, предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребёнка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет.

«Установлено, что перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств», – говорится в документе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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