Школьников теперь можно возить без автокресла / В России начали действовать новые правила перевозки детей

В России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей в автомобилях, утвержденные постановлением правительства от 28 июня.

Начиная со среды, 12 июля, вводится запрет на оставление детей младше 7 лет в транспортном средстве на время его стоянки без совершеннолетних лиц. За нарушение этой нормы водителю грозит административная ответственность по ч.1 ст.12.19 КоАП (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Наказание может быть вынесено в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. В то же время в Москве и Петербурге за данное нарушение водителей будут штрафовать на 2,5 тыс. рублей. При этом в ГИБДД заявили, что не будут проверять возраст детей, рассчитывая на ответственность родителей.

Вместе с тем, отныне разрешается перевозить детей в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля и в кабине грузовой машины в автокресле или с помощью ремней безопасности. До сих пор использование кресла было обязательно. Если ребенок в возрасте до 12 лет едет на переднем сиденье, то использование «детского удерживающего устройства» обязательно. Под этим термином понимаются прежде всего автокресла и бустеры. Адаптеры ремней безопасности и направляющие лямки будут запрещены из-за их травмоопасности, которая была подтверждена тестами. При этом в ГИБДД отмечают, что автокресло остается наиболее безопасным способом избежать тяжелых последствий при дорожной аварии. Также теперь в России запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. За нарушение данных правил предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Москва, Светлана Петрова

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