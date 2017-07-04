Медведев отменил обязательные автокресла для перевозки школьников

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым после достижения ребенком 7-летнего возраста, его можно будет перевозить на заднем сидении автомобиля без использования детского автокресла или специального удерживающего устройства.

Поводом для внесения поправок стал прецедент в Екатеринбурге: в марте в суд с жалобой обратился житель Екатеринбурга, которого оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что его ребенок находился в машине не в автокресле. Отец указал, что его ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности вместе с использованием универсального детского удерживающего устройства.

Рассмотрев дело, Верховный суд постановил, что под детским удерживающим устройством можно понимать штатный ремень безопасности с любой плотной подушкой, тем самым разрешив водителям перевозить детей без автокресел, но с применением других удерживающих средств в сочетании с ремнями безопасности, напоминает РИА «Новости».

«В Правила внесены изменения, в соответствии с которыми перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием и (или) с использованием детских удерживающих устройств», – говорится в справке к постановлению о перевозке детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, размещенном на официальном портале правительства РФ.

Документ вступит в силу через семь дней после опубликования. В нем также отмечается, что на переднем сиденье перевозка детей в возрасте до 12 лет разрешается только с использованием «детского удерживающего устройства». Под этим термином понимаются прежде всего автокресла и бустеры. Адаптеры ремней безопасности и направляющие лямки будут запрещены из-за их травмоопасности, которая была подтверждена тестами. Штраф за нарушение правил составит 3 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.17

Полицейский, сбивший старушку в Подольске, был пьян. / Медведев официально запретил оставлять детей в автомобиле. / В Подмосковье полицейский сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»