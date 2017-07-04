Хотели нажиться на футболе: в Москве почти 60 гостиниц попались на завышении цен перед Кубком конфедераций

В Москве почти 60 гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций, в некоторых в течение месяца до начала матчей наценка достигала 20-30%. Об этом сообщил столичный департамент спорта и туризма по итогам мониторинга.

«В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звездности. В 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20-30 процентов», – сказал руководитель департамента Николай Гуляев.

Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами – таковых было выявлено 35. На этом также попались 14 двухзвездочных отелей и одна гостиница с одной звездой. Кроме того, обнаружили семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.

Как отметили в департаменте, владельцы гостиниц получили предупреждения о необходимости скорректировать цены на сайтах бронирования. Во время проведения Кубка конфедераций это успели сделать 30 из 57 организаций. Впрочем, им не удастся избежать штрафов.

Предполагается, что каждый случай завышения цен будет разбирать межведомственная группа с участием представителей гостиницы. Штрафы получат те из них, которые не только завысили цены, но и успели сдать номера по таким прайсам. Тех, кто завышал стоимость комнат, будут штрафовать по статье 14.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение порядка ценообразования», уточняется в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Примечательно, что аналогичная практика применялась при проведении Олимпиады в Сочи в 2014 году. Тогда на цены отелей и гостиниц также распространялось государственное регулирование.

Стоит отметить, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций ФИФА – 2017 и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года утверждена во всех городах, которые принимают турниры, постановлением правительства РФ. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Максимальная стоимость гостиничного обслуживания зависит от категории отеля и типа номера. Так, согласно постановлению, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных – 6570 рублей, в трехзвездочных – 10 750 рублей. В эту стоимость должна входить комиссия агентств или систем онлайн-бронирования, а также завтрак, если он включен в базовый тариф.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.17

Протест помог: жителям Клина вернули горячую воду. / Спортсмен из Тагила установил рекорд России, выполнив «ласточку» на турнике (ВИДЕО). / Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» не может ходить и просит о помощи. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»