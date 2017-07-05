Ростуризм: шести регионам не хватает гостиниц для размещения гостей ЧМ-2018

Специалисты Ростуризма подсчитали количество гостиничных номеров для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года и пришли к выводу, что мест на всех не хватит шести регионам из одиннадцати. Власти субъектов уверены в обратном, а отельеры возлагают надежды на частный сектор.

По данным Ростуризма, к приему гостей ЧМ-2018 готовы Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область. В то же время Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область и Самарская область не располагают необходимой инфраструктурой средств размещения, пишут «Известия» со ссылкой на итоговый доклад ведомства.

В Ростуризме, который отвечает за пункт «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения» программы подготовки к проведению ЧМ-2018, отметили, что с региональными властями согласованы проекты по подготовке к мундиалю. На данный момент девять гостиниц функционируют, еще 18 находятся на различных этапах строительства.

Правительства тех субъектов, где гостиниц, по мнению Ростуризма, не хватает, не согласны с оценкой ведомства. Так в Калининградской, Волгоградской и Самарской областях заявили, что количество номеров в действующих отелях полностью закрывают требования FIFA к данной инфраструктуре.

Отельеры также не считают, что гостиницы в дефиците. Не все болельщики будут останавливаться во всех городах проведения первенства. К тому же часть гостей могут разместиться в хостелах и частных съемных квартирах и комнатах, не учитываемых в официальной статистике.

Стоит отметить, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций ФИФА – 2017 и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года утверждена во всех городах, которые принимают турниры, постановлением правительства РФ. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения.

Накануне столичный департамент спорта и туризма по итогам мониторинга сообщил, что в Москве почти 60 гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций, в некоторых в течение месяца до начала матчей наценка достигала 20-30%. Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами. Кроме того, обнаружили семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике. Как отметили в департаменте, владельцы гостиниц получили предупреждения о необходимости скорректировать цены на сайтах бронирования. Во время проведения Кубка конфедераций это успели сделать 30 из 57 организаций. Впрочем, им не удастся избежать штрафов.

Москва, Зоя Осколкова

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