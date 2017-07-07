Как это было: видео исторического рукопожатия Путина и Трампа

Опубликовали видео первого исторического рукопожатия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ролик появился на официальной странице правительства Германии. РИА «Новый День» предлагает читателям посмотреть и самим сделать выводы о настрое глав государств.

Как известно, главы государств пересеклись в кулуарах саммита «Большой двадцатки», который проходит в эти часы в Гамбурге.

Замедленный вариант съемки, который позволяет досконально рассмотреть реакцию обоих президентов при встрече, публикует The Telegraph.

Отметим, что при рукопожатии оба политических деятеля дружелюбно улыбаются, а Трамп и еще похлопывает Путина по руке.

РИА «Новый День» предлагает читателям посмотреть видеоролик и самим сделать выводы о настрое глав государств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.07.17

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