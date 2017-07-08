Трамп остался доволен встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп остался доволен переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. В комментарии западной прессе он отметил, что эта встреча была потрясающей. Изначально предполагалось, разговор президентов США и РФ продлится полчаса, но в итоге беседа затянулась более чем на два часа.

Как сообщал ранее «Новый День», накануне президенты обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и некоторые двусторонние вопросы. Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, беседа была конструктивной и подтвердила настрой глав двух государств на поиск взаимовыгодных договоренностей.

Гамбург, Анастасия Смирнова

Гамбург. Другие новости 08.07.17

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