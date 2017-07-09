Путин и Трамп: стали известны новые подробности переговоров

Стали известны новые подробности переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как пишет американская газета The New York Times, российский и американский лидеры около 40 минут во время почти 2,5-часового разговора обсуждали так называемое «вмешательство» Кремля в американские выборы.

По словам осведомленного источника издания, который близок к госсекретарю США Рексу Тиллерсону, «временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от американского президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа».

По данным газеты, Тиллерсон накануне встречи настраивал Трампа на жесткий и «бесцеремонный» разговор с Путиным, и уговаривал задать российскому лидеру прямой вопрос: стоит ли за этими атаками сам Путин.

Как сообщал «Новый День», в пятницу вечером президенты РФ и США провели первую личную встречу на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Лидеры государств обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и некоторые двусторонние вопросы. Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, беседа была конструктивной и подтвердила настрой глав двух государств на поиск взаимовыгодных договоренностей.

Что касается российского «вмешательства» в американские выборы, то, как говорил Лавров, «Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает».

Накануне Путин заявил, что американский лидер «принял к сведению и согласился» с тем, что Россия не вмешивалась в выборы в США. При этом президент РФ однозначно дал понять, что этой теме было уделено много внимания. «Президент Соединенных Штатов ставил вопрос, мы обсуждали этот вопрос. И это был не один вопрос, это было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел. Нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс Соединенных Штатов», – сказал Путин накануне на пресс-конференции в Гамбурге.

Российский лидер также отметил, что была достигнута договоренность с Трампом, что «ситуации неопределенности, особенно в будущем, не должно быть в этих сферах».

«Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать на тему о том, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Мы полагаем, что если нам удастся выстроить эту работу, а у меня нет оснований в этом сомневаться, то тогда больше и не будет спекуляций на эту тему», – сказал президент РФ.

Вместе с тем, Путин добавил, что Трамп «телевизионный» очень сильно отличается от реального человека. «Он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, достаточно быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы. Поэтому мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем восстановить, хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», – отметил Путин.

Трамп пока не комментировал беседу с российским лидером, отмечает РИА «Новости». Накануне он ограничился фразой, что встреча была «потрясающей».

Ранее Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие предположения «абсолютно голословными».

Гамбург, Анастасия Смирнова

Гамбург. Другие новости 08.07.17

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