Процесс взаимопонимания пошел: Трамп вышел из мира иллюзий / Известный политолог оценил итоги исторической встречи президентов РФ и США

Первая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая состоялась накануне на полях саммита «Большой двадцатки», стала «огромным успехом» для российского лидера и продемонстрировала адекватность Трампа. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог Олег Матвейчев.

«Если сравнивать последнюю встречу «Двадцатки», где был Обама (Барак Обама – предыдущий президент США), который пытался игнорировать Путина, здесь мы видим совершенно другое», – сказал Матвейчев.

По его мнению, встречу можно оценить только в положительном ключе и «различные токования тут исключены».

«Вся мировая пресса сходится в оценке того, что это огромный успех Путина. Он выглядел очень уверенным в себе, и их встреча длилась почти 2 с половиной часа, в отличие от 6-минутной встречи (Трампа) с Порошенко», – сказал эксперт.

В этой связи он обратил внимание, что сам Трамп назвал встречу «восхитительной и грандиозной», и такие же оценки были и у министра иностранных дел США Рекса Тиллерсена, который там тоже присутствовал.

«Но главное, что за 2,5 часа Путин мог донести до Трампа свою точку зрения и точку зрения России на события в мире, и эта точка зрения не вызвала аллергию. То, что встреча названа Трампом грандиозной, означает, что есть процесс взаимопонимания, значит, что возможно, будут и результаты», – продолжил политолог.

При этом он подчеркнул, что Трамп продемонстрировал определенную адекватность, показав, что он не привержен «иллюзиям» других западных политиков относительно России и ее роли на мировой арене.

«Люди, которые продолжают находиться в мире иллюзий и неверно оценивают реальность – обречены на поражение. Трамп, который не разделяет всех этих иллюзий, которые присутствуют у большинства западных политиков, демонстрирует тем самым адекватность. Всегда лучше иметь дело с адекватным политиком», – сказал Матвейчев и добавил, что иллюзиями в данном случае может считаться мнение о том, что Россия – «страна бензоколонка» или что Крым вернется к Украине.

«Успех Трампа был в том, что он не присоединился к хору людей, которые живут в каком-то космосе и которым предстоит разочарование в жесткой реальности», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.07.17

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