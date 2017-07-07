Путин и Трамп обсудили Украину, Сирию террористов и хакеров: есть конкретные договоренности

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась дольше запланированного – 2 часа 15 минут, а в ходе переговоров были затронуты самые острые проблемы международной повестки дня – Украины, Сирии, терроризма и кибербезопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными.

Перед началом переговоров президент США сказал, что гордится личной встречей с президентом России, и выразил надежду, что их общение привнесёт много хорошего.

«Мы с вами обсуждали целый ряд вопросов, и будем продолжать обсуждение. Я с нетерпением ожидаю такой возможности. Думаю, что это всё пойдет в позитив как для России, так и для Соединённых Штатов, и для всех заинтересованных сторон. И для меня большая честь с вами встречаться», – сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Президент РФ ответил американскому коллеге, что хотя они и разговаривали по телефону, этого всегда недостаточно, и назвал встречу важным двусторонним общением. «Если мы хотим позитивно решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи, личные, необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент. Надеюсь, как вы и сказали, что наша встреча принесёт позитивный результат», – сказал Путин в ответ Трампу.

Уже после переговоров президент РФ отметил, что была длительная беседа с Трампом, а переговоры касались целого ряда самых актуальных тем.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединённых Штатов. Накопилось много вопросов: и Украина, и Сирия, другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы, опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», – прокомментировал Путин переговоры с Трампом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров, сказал, что встреча прошла в конструктивном ключе и подтвердила настрой лидеров РФ и США на взаимовыгодные договоренности.

«Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский, и американский, движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

В частности, по словам главы МИД РФ, президенты РФ и США обсудили ряд проблем, в том числе на Корейском полуострове. Что касается Сирии, что лидеры двух стран выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.

При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что она назначила спрецпредставителя, также условлено создать канал между представителем России и США, чтобы использовать эту возможность для продвижения урегулирования на основании «Минских договоренностей», сообщил Лавров. Министр отметил, что у Трампа нет какого-то особого плана по Украине, он привержен минским договоренностям, отмечает РБК.

Как сказал Лавров, особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности. По его словам, президенты сошлись на том, что эта сфера становится все более рискованной, в ней создаются угрозы терроризма, угроза нормальному функционированию общества.

«Конечно, президент Трамп упомянул, что в США по-прежнему определенные круги раздувают, хотя и не могут доказать российское вмешательство в выборы», – сказал глава МИД РФ и добавил, что достигнута договоренность о том, что эти вопросы станут предметом двустороннего взаимодействия и будет создана рабочая группа.

Как отметил российский министр, Трамп сказал, что кампания о «российской киберугрозе» уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы не предъявлено ни одного факта. Американский лидер также добавил, что он слышал четкие заявление Путина о том, что российское руководство не вмешивалось в выборы, и что он эти заявления принимает.

Вместе с тем, по словам Лаврова, лидеры США и России решили ускорить взаимное назначение новых послов. Глава МИД РФ добавил, что стороны продолжат искать решение вопроса о дипломатической собственности.

На неоднократные вопросы журналистов, достигнута ли договоренность о новой встрече, Лавров не ответил. Отвечая на вопрос, стали ли по итогам переговоров Путин и Трамп друзьями, Лавров сказал, что «это уже беллетристика».

«Вы знаете, это уже беллетристика, это вам решать», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Между тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон со своей стороны отметил, что лидеры государств в ходе встречи обсуждали больше будущее отношений двух стран, а не прошлое, по которому сложно будет договориться.

Тиллерсон отметил, что по таким вопросам, как, например, «вмешательство» РФ в выборы США две страны вряд ли придут к общему знаменателю, но нужно двигаться в будущее.

«Мы заявили (президенту Путину) об этом и о санкциях, которые сейчас в Конгрессе. Мы настаивали, что это (выборы) серьезный вопрос», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам госсекретаря США, «два президента сфокусировались на том, как мы будем двигаться дальше».

«Для меня непонятно сможем ли мы когда-нибудь прийти к взаимопониманию между двумя нациями. Вопрос, что мы будем делать сейчас», – сказал Тиллерсон.

Он также подтвердил, что договоренности о следующей встречи Путина и Трампа нет.

Гамбург, Анастасия Смирнова

Гамбург. Другие новости 07.07.17

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