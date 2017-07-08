Западная пресса обрушилась на Трампа с критикой: дружить с «архиврагом» Путиным – «авантюра»

Историческая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала одной из основных тем для западной прессы. Иностранные СМИ неоднозначно восприняли знакомство глав государств.

Подробности в обзоре корреспондента РИА «Новый День».

«Отношения между двумя сверхдержавами хуже, чем в предыдущие годы, а вмешательство России в выборы президента США и сомнительные связи Трампа с Россией – определят большее количество заголовков на ближайшие месяцы», – пишет немецкая газета Die Welt.

По мнению немецких экспертов, Трамп пускается в опасную авантюру, налаживая такие дружеские отношения с Россией, так как в умах многих американцев Россия останется для США «главным архиврагом»

«Но Трамп, как бизнесмен, подходит к этому более прагматично, Ему нужны результаты: чтобы решить конфликты в Сирии – ему нужны русские», – говорится в статье. При этом отмечается, что санкции, которыми грозит американский Конгресс, скорее обусловлены экономическими интересами, а не расхождением во внешней политике.

Американское агентство Bloomberg, финансируемое партией демократов, с которыми новый президент не может найти общий язык и которые постоянно устраивают на него нападки, очень критично отзываются о результатах встречи.

«В России Трампа часть называют «маркетологом» – специалистом в области продаж. Поэтому Путин был готов на первой встрече что-нибудь ему «продать», что-то обсудить и дать Трампу тему для его нового твитта», – пишет издание.

При этом в статье содержатся намек, что «обещание» Путина прекратить огонь на юго-западе Сирии не имеет под собой достаточного веса.

«И неважно, что Трамп в реальности не получил ничего. Они провели вместе более 2 часов, а Трамп не смог ничего «выторговать» за Украину, за то, как Путин «спелся» с сирийским диктатором Башаром Асадом, за его неэффективную борьбу с терроризмом и его поддержку иранского режима. И неважно, что последнее прекращение огня, о котором договорились Путин и Обамам рухнуло на следующий же день», – говорится в статье.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, который известен антироссийскими высказываниями, также заявил, что для Трампа встреча очевидно не была триумфальной. «Кроме прекращения огня, он не добился ничего», – обращает внимание Макфол.

Предположение министра иностранных дел США Рекса Тиллерсона о том, что проблема хакерской атаки из России может оказаться неразрешенной, в газете называют «позорным»

«Более того, Трамп как будто сам хотел избежать темы о российском вмешательстве в американские выборы, предупредив Путина, что некоторые политики в США хотят наложить еще больше санкций на Россию», – отмечается в публикации.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.07.17

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