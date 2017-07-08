Можно «выдохнуть»: Путин и Трамп «разморозили» отношения РФ и США / Известный политолог об исторической встрече лидеров России и Америки

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита «Большой двадцатки» вселяет «осторожный оптимизм», так как отсутствие конструктивного диалога между такими крупными державами держало в напряжении все мировое сообщество. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политолог Алексей Мартынов.
«Вчера отношения между странами были разморожены – это абсолютно позитивный момент. Встреча продолжалась более 2 часов. Собеседники не могли оторваться друг от друга, была такая взаимная заинтересованность», – констатировал Мартынов.
В этой связи эксперт также отметил, что исход этой встречи был важен не только для Москвы и Вашингтона.
«Мир, наконец, выдохнул. Отсутствие российско-американского диалога, нагнетание повестки в российско-американских отношениях, безусловно, напрягало весь мир, создавало дополнительную тревожность и не позволяло заниматься решением других вопросов. Поэтому результаты встречи вселяют осторожный оптимизм не только в Россию и Америку», – уверен политолог.
Вместе с тем Мартынов подчеркнул, что начало конструктивного диалога уже положено. «Теперь уже можно поговорить о реальных делах, о бизнесе. Даже в рамках «Двадцатки», – считает эксперт.
Как сообщал ранее «Новый День», накануне президенты обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и некоторые двусторонние вопросы. Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, беседа была конструктивной и подтвердила настрой глав двух государств на поиск взаимовыгодных договоренностей.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 08.07.17
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