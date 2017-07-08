Путин и Трамп должны быть довольны собой: каждый решил свои задачи Известный политолог об исторической встрече президентов РФ и США

Российско-американская договоренность о прекращении боевых действий на юге Сирии – имиджевый ход президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Гораздо важнее, двум лидерам удалось разыграть каждому свою собственную повестку, считает известный политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«По большому счету, каждый решал свои задачи – российской стороне надо было показать, что на самом деле диалог с американцами у нас идет и никаких международной изоляции у нас нет», – сказал Минченко в интервью корреспонденту РИА «Новый День».

С его точки зрения, Трампу нужно было показать, что он озабочен темой российского вмешательства в американские выборы, которая преследует его с момент инаугурации.

«Опять же, по словам Тиллерсона (Рекс Тиллерсон – глав госдепартамента США), тема неоднократно поднималась на встрече. Но с другой стороны, там есть российский комментарий, что американская сторона никаких конкретных доказательств вмешательства в американские выборы не предъявила», – подчеркнул политолог.

Минченко отметил, что, кроме этого, президентам удалось обсудить и ряд других проблем, хотя тема Сирии была использована скорее напоказ.

«Они присмотрелись друг к другу. Обсудили набор проблем. Заранее была заготовлена тема с прекращением огня на юге Сирии, чтобы показать, что были достигнуты какие-то конкретные результаты. На самом деле тема достаточно проходная, но с точки зрения имиджа для обоих президентов – она хорошая. То есть они не просто поговорили, а вот, есть конкретные результат», – констатировал политолог.

Как сообщал ранее «Новый День», накануне президенты обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и некоторые двусторонние вопросы. Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, беседа была конструктивной и подтвердила настрой глав двух государств на поиск взаимовыгодных договоренностей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.07.17

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