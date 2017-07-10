Трамп засомневался в создании с Россией группы по киберугрозам

Президент США Дональд Трамп усомнился в возможности создания рабочей группы по вопросам кибербезопасности, которую он обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров на полях саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге. Это следует из сообщения главы Белого дома, выложенного в его твиттере.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это может произойти. Не может», – написал Трамп в своем микроблоге. В то же время он указал, что соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии, о котором объявили лидеры двух стран, достигнуто, и перемирие установилось: «Но прекращение огня… произошло!». Дальнейших объяснений по поводу этих заявлений со стороны американского президента не последовало.

Как информировал «Новый День», в минувшую пятницу президенты РФ и США провели первую личную встречу на саммите G20 в Гамбурге, продолжавшуюся более двух часов. Лидеры государств обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, вопросы кибербезопасности, в том числе, российское «вмешательство» в президентские выборы США, и некоторые актуальные двусторонние темы. Президент России отметил, что скандалу вокруг «руки Москвы» в предвыборной кампании в Америке было уделено много внимания. Путин заявил, что американский лидер «принял к сведению и согласился» с тем, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что Москва и Вашингтон сформируют рабочую группу для выработки рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 10.07.17

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