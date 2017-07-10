Западные спекулянты сделали ставку на ослабление рубля

Западные биржевые спекулянты сделали ставку на дальнейшее ослабление рубля. Как отмечают аналитики, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) зарегистрировала резкое увеличение – почти в четыре раза – таких контрактов (с 668 до 2794).

Всего за прошлую неделю российская валюта потеряла 2,4% к доллару, войдя в тройку худших валют для carry-trade вместе с турецкой лирой и южноафриканским рандом, говорится в обзоре финансистов банка «Зенит».

Эксперты обращают также внимание на динамику внутреннего долгового рынка, где идет неагрессивное сворачивание позиций, что не располагает к восстановительной коррекции на валютном рынке.

Как отмечает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, пара USD/RUB с технической точки зрения готова развить падение. «Агрессивному снижению могут помешать два фактора: уже накопившийся экстремально большой шорт против рубля, который почти достиг критических уровней 2014-го года и достаточно нейтральный политический фон, которые дал саммит G20», – говорится в обзоре эксперта.

По его оценке, сдерживающим фактором для дальнейшего снижения курса рубля станет приближение налогового периода.

Так или иначе, сегодня утром отечественная валюта продемонстрировала слабое укрепление на фоне неудавшейся попытки восстановления нефтяных котировок. На 11:30 мск на Московской бирже по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», данные которой служба основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара снизился почти на 8 копеек до 60,3014 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 69,8 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 60,3792 рубля, евро – 68,9470.

Североморская нефть марки Brent торгуется с понижением боле чем на 0,5% на отметке $46,3 за баррель. Американское «черное золото» марки WTI продается по $43,88 за баррель (-0,7%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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