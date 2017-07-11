У Трампа «связаны руки»: новые антироссийские санкции США были ожидаемы

Администрация американского Белого дома ожидаемо одобрила принятие новых антироссийских санкций, так как резкое «потепление» отношений между странами после гамбургской встречи президентов США и России была невозможна. Такое мнение высказал известный российский политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту РИА «Новый День».

«Одних переговоров недостаточно для того, чтобы что-то принципиально менялось. Важность гамбургской встречи российского президента и президента США заключается в том, что начат процесс диалога между Россией и США, который был заморожен на энное количество лет предыдущей американской администрацией», – отметил Мартынов.

Эксперт пояснил, что ожидать после удачной встречи, что «все изменится, отменятся санкции, а США станут плюшевыми и добрыми» – мягко говоря, преждевременно.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сегодня Белый дом одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана, ранее принятый сенатом США.

Администрация президента США «полностью поддерживает» новые ограничительные меры, однако недовольна ограничением полномочий президента, которое заставит Трампа в случае, если он захочет отменить санкции или смягчить их обратиться за согласием к конгрессу, отметил директор по законодательным вопросам американской администрации Марк Шорт.

В Белом доме также назвали законопроект «дипломатическим вызовом».

Напомним, 15 июня сенат США добрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана.

Ограничительные меры обусловлены якобы вмешательством Москвы в выборы президента США и предусматривают усиление давления на финансовый сектор России и российских энергетиков. Согласно законопроекту, российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок кредитов с 90 дней до 14. Кроме того, ужесточается давление на российские энергокомпании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней. Документ также предполагает введение санкций в отношении компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

Ранее администрация Трампа, по данным американской прессы, предприняла попытку смягчить этот «санкционный» законопроект. Отмечалось, что в Белом доме настаивают на исключении нормы о том, что отменить ограничительные меры можно только с одобрения Конгресса. Белый дом призвал республиканцев, которые имеют влияние в палате представителей, внести изменения в законопроект. В то же время представители Демократической партии опасаются, что Трамп в попытках наладить диалог с Россией ослабит антироссийские санкции. В результате членам палаты представителей приходится выбирать между желанием надавить на Москву и возможным конфликтом с президентом США, на которого оказывают серьезное давление его противники внутри страны.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.07.17

В Подмосковье 4-летняя девочка разбилась на квадроцикле. / Нашелся ещё один фигурант скандала с гонками на Gelandewagen: пришел с повинной. / Банки внедрят идентификацию клиентов по лицу и голосу в 2018 году. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»