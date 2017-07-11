Инновационный «развод»: группа «Сумма» опять нацеливается на крупный госзаказ

Реализация инновационных проектов в России может обернуться обычным распилом государственных средств. По крайней мере, такие опасения возникают по поводу проекта строительство системы сверхскоростных перевозок Hyperloop («гиперпетля», ее еще называют «вакуумным поездом»), в который намерен вложиться владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, пишет портал Infox.ru.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

В середине июня появилась информация о том, что Южная Корея в 2018 году начнет строительство системы сверхскоростных перевозок Hyperloop («гиперпетля», ее еще называют «вакуумным поездом»). Соответствующее соглашение власти страны заключили с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Эта фирма конкурирует с Hyperloop One, совет директоров которой возглавляет российский миллиардер, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Он собирается запустить аналогичный проект в конце лета этого года и рассчитывает получить под него крупный госзаказ. Однако перспективы Hyperloop и в Южной Корее, и в России выглядят туманно, поскольку до сих пор «вакуумный поезд» представляет собой лишь концепцию.

Сомнительно и будущее самого главного инвестора проекта в России. Холдинг «Сумма», который Зиявудин Магомедов контролирует вместе со своим братом Магомедом, еще недавно был постоянным участником рейтинга «Форбс» «Короли госзаказа». В группу входили компании, работающие в самых разных областях – от строительной до телекоммуникационной, но неизменно получавшие крупные государственные контракты с практически неограниченным бюджетным финансированием. Победы в гостендерах часто объяснялись не высоким уровнем квалификации слагаемых «Суммы», а дружбой с человеком команды Дмитрия Медведева, вице-премьером Аркадием Дворковичем, с которым Зиявудин вместе учился в вузе. И если в пору президентства Медведева братья Магомедовы были «на коне», то сегодня их деятельность сопровождают громкие коррупционные скандалы.

Буквально на днях Росавтодор расторг с компанией Магомедовых «Стройновация» контракт стоимостью 4 млрд рублей на реконструкцию трассы М-29 «Кавказ». Причина – неоднократный срыв сроков работ. Ведомство также собирается взыскать штрафы и применить иные санкции к «Стройновации» еще, как минимум, по двум расторгнутым контрактам.

Росавиация отказалась от подрядчика из «Суммы», который быстро осваивал бюджетные деньги, но медленно реконструировал взлетно-посадочную полосу аэропорта Храброво. Вообще в Калининградской области при прежнем руководстве региона у братьев, похоже, было все схвачено. Настолько, что теперь их уличают в выводе в офшор государственных средств, выделенных компании «Суммы» «Глобалэлектросервис» на строительство стадиона «Арена Балтика» к Чемпионату мира по футболу-2018. По делу о хищении сотен миллионов рублей прошли обыски у подрядчика и недавно были арестованы экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, замначальника по строительному контролю региона Сергей Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов.

И на этом коррупционном фоне Зиявудин Магомедов проводит бурную пиаркампанию во властных кругах, продвигая никому неведомый Hyperloop.

В госзаказ верхом на Hyperloop

Обе компании-разработчики «гиперпетли» воплощают в жизнь идею, вскользь брошенную в одном из интервью в 2012 году мультимиллиардером Илоном Маском, известным тем, что он стал прототипом одного из персонажей фильма «Железный человек», снятого по комиксам, и что увел у Джонни Деппа его жену актрису Эмбер Херд. Бэкграунд эдакого шоумена не мешает Маску считаться одним из самых смелых изобретателей и влиятельных бизнесменов в мире. И это подтверждает тот факт, что его идеей заразился Зиявудин Магомедов. Сегодня он изо всех сил старается заставить сильных мира сего не только поверить в «вакуумный поезд», но и сделать Hyperloop новой национальной идеей, ради которой никаких ни сил, ни ресурсов, ни, главное, денег не жалко. И ему, увы, много удалось добиться.

Так, в начале 2016 года «Российские железные дороги» и американская компания Hyperloop One создали рабочую группу для обсуждения сотрудничества. Уже через год Минтранс РФ объявил о создании рабочей группы по развитию технологии Hyperloop в транспортном комплексе РФ во главе с замминистра Алексеем Цыденовым. В ее состав вошли представители министерства, Таможенной службы, Минвостокразвития и РЖД, ученые Московского государственного университета путей сообщения, Московского физико-технического института и Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Определились даже с пилотным проектом – строительством 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) – порт Зарубино. Инвестором естественно выступает миллиардер Магомедов через свой венчурный фонд Caspian VC. «Мы уже отрабатываем с потенциальными инвесторами наиболее вероятный коридор протяженностью 70 км, который будет проходить по территории России и Китая. И вот там скорость доставки грузов будет увеличена кратно, она приблизится к 900 км/ч», – заявил в начале июня министр транспорта РФ Максим Соколов, тем самым подтвердив серьезность намерений создать в России сверхскоростной поезд.

Дагестанский цирюльник

Сходу понять, что такое «вакуумный поезд» Hyperloop и принцип его работы, невозможно. То ли это труба в трубе, каким-то образом движущаяся по железнодорожным рельсам со скоростью 1200 км/ч (владелец «Суммы» уверяет, что сооружение может разогнаться и до 2000 км/ч), то ли это система подземных и подводных тоннелей, внутри которых как пуля летают капсулы с пассажирами, то ли эти трубы крепятся к опорным конструкциям над землей.

Отечественные либеральные СМИ, ориентированные на все западное, с восторгом отзываются и об Илоне Маске, тем более что он враждебно относится к Дональду Трампу, и об его чудо-изобретении, остальные большей частью рассказывают о Hyperloop хоть и сдержанно, но как об уже свершившемся факте. При этом все они не вдаются в детали. И только на зарубежных ресурсах, а также от российских блогеров оказалось возможным узнать подробности об этом проекте, который, как обещают его создатели, дешевле высокоскоростных поездов, поэтому ездить по «гиперпетле» можно будет бесплатно.

При более близком знакомстве с Hyperloop сразу вспомнилось кинопроизведение Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В центре сюжета, если не вдаваться в подробности его лирической линии, история проекта «Сибирский цирюльник». Американский изобретатель Дуглас МакКрэкен придумал механизм для рубки деревьев. Видимо, на родине никто не заинтересовался изобретением, и он решил найти финансирование в России. К продвижению проекта он привлек авантюристку Джейн Кэлэген, которая очаровала российских чиновников и заставила их поверить в то, что чудо-машина сможет в месяц пилить деревьев больше, чем 500 дровосеков, и будет сама перелетать с места на место.

Получается, что в истории с Hyperloop роль МакКрэкена исполняет Илон Маск, а плутовки Кэлэген – Зиявудин Магомедов. Последний под грифом «секретно» демонстрирует журналистам фото, где он в каске стоит внутри огромной трубы на фоне пустыни в 30 км от Лас-Вегаса и уверяет, что «по этой трубе будет лететь тележка на магнитной подушке по принципу пассивной левитации».

Пока же труба, судя по кадрам, время от времени попадающим от разработчиков «вакуумного поезда» в Интернет, остается неподвижно лежать на полигоне в пустыне Невада, а по участку обыкновенной железной дороги в несколько сотен метров разгоняется и тормозит, поднимая песчаную пыль, дрезина. Масса журналистов, собравшихся посмотреть «презентацию двигателя вакуумного поезда» от Hyperloop One, дружно аплодируют. Правда, вскоре выясняется, что дрезина разгонялась на одном электрогенераторе, потому что остальные перегрелись, всего до 186 км/ч и врезалась в песок, потому что «тормоза еще пока не совершенны». Но разработчики не отчаиваются, обещая уже к 2021 году наладить пассажирские перевозки.

Театр Маска

Причем первоначальный проект уже претерпел ряд изменений. Например, инженеры Hyperloop One отказались от пневматических подшипников и собираются воспользоваться чужим изобретением: взять за основу принцип магнитной левитации, по которому работают маглевы – высокоскоростные поезда, которые уже эксплуатируются в Японии, Китае и той же Южной Корее. Солнечные батареи, которые должны были питать Hyperloop, тоже остались в прошлом. Все это делает изобретение Маска даже более дорогим, чем организация высокоскоростного движения, над которым, к слову, официально работают и в России.

Кроме того, все больше экспертов задаются вопросом – «не выдумка ли этот Hyperloop?», а блогеры прямо называют этот проект «аферой 21 века». Они со смехом воспринимают утверждение разработчиков о том, что пассажирские капсулы будут выполнены из углеводородного волокна, получившего название «вибраниум» (вымышленный металл, из которого сделан щит Капитана Америки, героя комиксов Marvel). «Такой материал не с руками, а с ключицами и куском копчика вырвали бы военные и космическая отрасль. Если бы он был (важная поправка)», – пишут блогеры.

Критика в адрес проекта Маска встречается и со стороны научного сообщества, а также бизнеса – их представители отмечают, что «до сих пор не было предоставлено адекватного научного и технологического обоснования концепции». Профессор урбанистики и публичной политики Гарвардского университета Хосе Гомес-Ибанес удивился тому, «как довольно умные люди покупаются на подобные утопические истории». Он не понимает, в чем заключается преимущество «гиперпетли» перед авиацией: «Даже по теоретическим подсчетам, для развития заявленной скорости эксплуатация одного экземпляра Hyperloop-транспорта должна быть в 5,5 раза дороже содержания самого быстрого сверхзвукового самолета». А известный британский публицист Рене Лаванши считает, что Маск «живет в параллельной реальности» и совершенно не думает о пассажирах: «Маленькая, узкая капсула с высотой потолка 1,6 метра, близко расположенные сиденья… В практически полусогнутом состоянии недвижимый пассажир не сможет проехать и получаса, особенно учитывая отсутствие туалета».

Неудобство – полбеды. «Вакуумный поезд» может оказаться небезопасным. Разработчики собираются использовать принцип магнитной левитации, но только пассивной – на путях укладываются магниты, которые будут взаимодействовать с магнитами в капсулах, а их влияние на организм человека Hyperloopовцы, видимо, просчитать забыли. Уж точно с кардиостимуляторами в вагон такого поезда путь заказан. Кроме того, специалисты подсчитали – чтобы человек не умер от перегрузки на таких-то скоростях, он, как минимум, должен облачиться в защитный костюм, какие носят пилоты самолетов-истребителей. Только тогда они не погибнут от потери сознания или от инсульта. И это при условии плавных отправления и торможения, отсутствия резких поворотов и аварийных остановок.

Профессор кафедры транспорта Государственного университета Южной Каролины Женевьева Джулиано советует разработчикам Hyperloop вместо фантазий «вакуумного поезда» всерьез заняться развитием высокоскоростных железных магистралей, которые США безуспешно пытаются реализовать последние 20 лет. Кто-то вообще называет идею Маска успешной медиакампанией со стороны недобросовестных представителей транспортной отрасли, призванной отвлечь общественность от решения реальных проблем транспортного комплекса США.

И это очень похоже на правду, поскольку Илон Маск, как пишут некоторые СМИ, блефует, когда говорит о своем неучастии в проекте «вакуумного поезда». И обе конкурирующие компании – HTT и Hyperloop One – на самом деле вместе работают над проектом, только продвигают его в разных странах, чтобы получить как можно больше средств под проект. Более того, утверждается, например, что HTT – и не компания вовсе, а несколько сотен инженеров-волонтеров, работающих по схеме частичной занятости и раз в неделю обсуждающих по Skype свои мысли и гипотезы о летающих по трубам грузах и пассажирах.

Наконец, российские тележурналисты в прошлом году провели расследование и выяснили, что великий и могучий Илон Маск вовсе никакой не изобретатель, а «главный шарлатан 21 века». Во всех своих проектах, которые принесли ему баснословные деньги и славу, он использовал чужую интеллектуальную собственность, выдавая ее за свои идеи и разработки. И всегда Маску удавалось выходить сухим из воды и с большими деньгами.

Эксперты объясняют – его бизнес-империя поддерживается благодаря мощному пиару и привлечению госсредств в виде заказов. «Маск – это театр чистый, – говорит специалист в области искусственного интеллекта и управления проектами Игорь Ашманов. – Он сам, конечно, никогда ничего не изобретал. Но изобретателем ставят его, такого фронтмена. Обнаружили клевого парня, который очень хорошо смотрится на сцене, фотогеничен, циничен, готов абсолютно на все ради денег».

Зато дешево, надежно и практично

Не окажется ли Hyperloop такой же пустышкой, как его изобретатель? А если идея все-таки воплотится в реальности, как настаивает инвестор проекта Зиявудин Магомедов, не распугает ли «вакуумный поезд» россиян, как трехрукий неуклюжий «Сибирский цирюльник», от которого, как от черта, врассыпную разбегались мужики в фильме Михалкова. В киноленте американской авантюристке удалось убедить великого князя вложиться в проект. В жизни владелец «Суммы» довольно убедительно рассказывает, что якобы заручился поддержкой высшей государственной власти.

Впрочем, шоры с глаз российских чиновников, похоже, уже начали спадать. Во время последнего ПМЭФ глава Минтранса Максим Соколов заявил, что до реализации Hyperloop в России «еще далековато». «Мы все-таки должны сначала увидеть продукт, а потом уже под него структурировать этот проект. Хотя сразу подчеркну, что особой бюджетной поддержки он не получит», – сказал министр.

Выходит, что миллиардер Магомедов, который ради фантазий Маска, обанкротил свою компанию «Сумма телеком» и вывел из нее деньги под проект «вакуумного поезда», рискует оказаться менее удачливым, чем Джейн Кэлэген. Та хотя бы родила ребенка от любимого мужчины.

Москва, Екатерина Попова

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