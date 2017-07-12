Цензура к выборам: соцсети обложат миллионными штрафами

Относительная свобода в Интернете уходит в прошлое. Вслед за новым законом о персональных данных, ограничивающим деятельность СМИ, цензура добралась до социальных сетей. За отказ удалить противоправную информацию планируется наказывать миллионными штрафами.

Соответствующие законопроекты внесла в Госдуму фракция «Единая Россия». Новые нормы предлагается ввести с 1 января 2018 года. Как сообщил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, штрафы для физических лиц составят от 3 до 5 млн рублей, для юридических – от 30 до 50 млн. Изменения будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях.

«Речь идет о распространении недостоверных, противоправных и порочащих достоинство человека сведений в социальных сетях», – пояснил Исаев «Интерфаксу».

Как успокаивает в твиттере один из авторов документа Сергей Боярский, штрафы не коснутся рядовых пользователей. «Штрафы за отказ удалять противоправную информацию не будут касаться пользователей. Только организаторов распространения информации», – уверяет он.

Боярский также подчеркнул, что под физическими лицами следует понимать владельцев соцсетей, а не «единичного пользователя», передает РБК.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что роль социальных сетей в современном мире велика и постоянно возрастает. «Избирательные компании, прошедшие в недавнее время в ряде иностранных государств, показали, что социальные сети в сравнении с традиционными источниками получения информации играют в информировании общества сопоставимую, а в отдельных случаях даже превосходящую, роль. Аналогичную по значимости роль сыграли социальные сети и во всех известных за последнее время внутригосударственных и международных конфликтах», – отметили авторы законопроекта.

Новая инициатива предполагает создание в России представительства оператора соцсети.

«Мы вменяем в обязанность социальным сетям, которые по закону являются операторами распространения информации, создание внутри своих структур административно-контролирующего органа, с помощью которого возможно будет пожаловаться на порочащую честь и достоинство информацию», – пояснил Боярский.

Согласно идее авторов документа, представительство соцсети должно будет ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя распространяемую информацию, «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления».

Кроме того, такое представительство должно обеспечивать не только удаление самой информации, но и ее копий из соцсети, а также хранить удаленную информацию в течение трех месяцев. Структура должна работать круглосуточно, принимая заявления «посредством заполнения электронной формы, размещенной в соцсети».

В пояснительной записке уточняется, что в выявлении противоправного контента предполагается участие непосредственно пользователи социальной сети. «В наиболее последовательной форме данная идея проводится в Федеративной Республике Германия, где не только предусматриваются требования к организации работы с жалобами пользователей социальной сети на размещенный в такой сети противоправный контент, но устанавливаются достаточно серьезные административные санкции за нарушение таких требований (от 500 тысяч до 5 миллионов евро)», – говорится в документе.

Отметим, что законопроект уже вызвал критику общественности. В частности, руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе назвал его продолжением политики репрессий в отношении интернета. «Этот путь тупиковый и очень неприятный, – заявил он. – Штраф предусмотрен большой, но что такое порочащие репутацию сведения? Необходима твердая система ориентиров, чтобы понимать, что является порочащим, а что нет».

Москва, Ольга Ветрова

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